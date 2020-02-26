Названы новые уловки создателей «пирамид»

По данным Центрального Банка России, наиболее популярной схемой финансового мошенничества при создании «пирамид» в прошлом году в России стало «вложение средств в биткоины». Появились и новые «способы отъема денег у населения». Людям предлагают инвестиции в строительство домов с помощью 3D-принтеров или в круиз на современном лайнере. Чтобы убедить доверчивых «вкладчиков», жулики предоставляют «калькуляцию» доходов с точностью до сотых долей процента.

Крупнейшей финансовой пирамидой 2019 года можно признать компанию AirBitClub, привлекавшую средства клиентов для выпуска криптовалюты. Мошенники получили более 500 миллионов рублей примерно от 60 тысяч «инвесторов», обещая доход от изменений курса. При этом прибыль можно было получить, лишь торгуя с такими же обманутыми участниками «предприятия».

Эксперты утверждают, что около 90% участников таких схем гарантированно теряют вложенные средства. «Обычные инвесторы, как правило, остаются в проигрыше, обеспечивая доход для организаторов и профессиональных участников, которые находятся в основании пирамиды», — цитирует газета «Известия» слова специалиста по финансовому мошенничеству Олега Анисимова.

Рынок криптовалют в отсутствие национального и глобального контроля остается очень привлекательным и прибыльным для мошенников. Если не будет принят необходимый пакет регулирования цифровых прав, в ближайшие пару лет справиться с этой напастью будет сложно.

Мошенники постоянно создают «новые тренды». В прошлом году «пирамиды» начали активно использовать рекламу «инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров». Люди читают о том, что происходит за рубежом, где уже существуют подобные проекты, и верят. Но российские жулики, естественно, никакой реальной деятельности не ведут.

Еще одной новой уловкой является предложение покупки путевок на круизные лайнеры с 50% скидкой. Для этого надо «всего лишь» каждый месяц переводить на указанный счет около одной тысячи долларов, а также привести не менее пяти знакомых, что дает дополнительные бонусы. Как пишет газета, Банк России обнаружил в 2019 году несколько таких схем, в каждую из которых привлекли около 500 человек.

На Дальнем Востоке мошенники организовали финансовую «пирамиду», рекламировавшую «инвестиции» в экономику Китая и других государств. Средства якобы вкладывались в производство питания, товаров повседневного спроса, комплектующих для электротехники, электронику и даже недвижимость. Все это было представлено в качестве международной инвестиционной платформы на основе иностранной логистической компании. Обещали высокую доходность — около 1% в день. Средства вкладывались на один год при минимальной сумме всего в пять тысяч рублей. Дополнительная «гарантия» — стать участником позволяли лишь личному знакомому партнера компании. Организаторы обещали и карьерный рост.

Мошенники для достоверности указывали в рекламе доходность с точностью до десятых и сотых долей процента. Однако «участники» так и не смогли вернуть своих средств.

За год число различных финансовых «пирамид» в России выросло на 30%. Специалисты считают, что это связано с активным распространением электронных услуг. Компании мошенников, зарегистрированные в любой стране, могут работать по всему миру. Создание такой схемы стало намного дешевле и проще. И для перевода денег теперь достаточно всего нескольких минут. Жулики стали создавать новые «легенды», рассчитанные на довольно грамотных людей. Часто используются специальные «обучающие курсы», которые сбивают с толку «инвесторов», намеченных в качестве будущих жертв.

Недавно стало известно о самых опасных приложениях для смартфонов. Их можно найти даже в официальных магазинах.