Назван продукт, повышающий риск развития рака груди

Ученые из Университета здоровья Лома Линда (США) опубликовали исследование, в котором рассказали, что нашли связь между употреблением молочных продуктов и риском развития рака молочной железы.



Потребление всего 1/3 стакана натурального молока в день было связано с повышенным риском рака молочной железы на 30% у женщин, — пишут ученые.

Исследование показало, что при употреблении одной чашки в день риск возрастал до 50%, а у тех, кто пил два-три стакана молока, риск повышался до 70—80%. Авторы работы пояснили, что стоит осторожнее относиться к молочным продуктам и пересмотреть диетические рекомендации США, согласно которым в день нужно выпивать три стакана молока.

Свое предположение ученые решили проверить в ходе восьмилетнего исследования. Для эксперимента были случайным образом выбраны 53 000 североамериканских женщин разных возрастов. На момент начала исследования все участницы не имели онкозаболеваний.

На протяжении восьми лет участницы периодически заполняли анкеты, в которых рассказывали о привычном рационе питания. Также базовый опросник содержал вопросы о семейном анамнезе рака молочной железы, физической активности, потреблении алкоголя, приеме гормональных препаратов, а также женском здоровье.

К концу исследования было зарегистрировано 1057 новых случаев рака молочной железы. Анализируя рационы питания заболевших женщин, ученые заметили, что риск рака груди был повышен у тех, кто регулярно употреблял натуральное молоко.



Те, кто пил соевое или альтернативное молоко, не имели таких рисков, уточняют ученые. Риск также не зависел от возраста женщин, хотя бытует мнение, что последние годы рак молочных желез все чаще встречается у молодых женщин.

«Ридус» побеседовал с заведующим хирургическим отделением РНИМУ им. Н. И. Пирогова хирургом-онкологом Константином Титовым, который опроверг миф о том, что рак груди молодеет:

То, что рак молочной железы молодеет, — это миф. Как правило, это заболевание начинается у женщин после 50—55 лет. Все, что находят раньше, это либо наследственность, например мама или бабушка в молодом возрасте болели раком, либо частные случаи. О молодых девушках 20—30 лет с раком груди часто говорят, приглашают на передачи, но не потому, что рак молочной железы молодеет, а потому, что это может получить внимание публики, рейтинги телешоу. Сейчас вся современная диагностика, например маммография, нацелена на женщин после 50 лет.