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Путин обсудит с рабочей группой готовые поправки к российской Конституции

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

В среду, 26 февраля, рабочая группа, разрабатывающая предложения по поправкам к Конституции, планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить уже подготовленные изменения в Основной Закон. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы надеемся обсудить тексты, поправки, которые нами уже наработаны», — сказал Крашенинников.

Напомним, с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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