«Миссия невыполнима»: коронавирус сорвал съемки седьмого фильма о Ханте

Кинокомпания Paramount изменила график съемок седьмой части эпопеи «Миссия невыполнима» с участием Тома Круза в роли суперагента Итана Ханта. Работа над картиной в Италии переносится на неопределенный срок из-за внезапной вспышки коронавируса в стране, сообщило издание Deadline.

На решение кинокомпании повлияли действия местных властей. В области Венеция отменили все массовые мероприятия, ввели карантин в учебных заведениях и закрыли ряд общественных мест.

«Мы приняли решение в целях предосторожности и обеспечения безопасности актеров и съемочной группы изменить график первого этапа работы над фильмом „Миссия невыполнима 7“ в Венеции», — сказано в сообщении Paramount.

В компании отметили, что трехнедельные съемки переносятся на другое время. Все их участники могут вернуться домой. Paramount продолжит следить за ситуацией с Covid-19 в Италии в контакте с правительством и организациями здравоохранения страны. По данным Deadline, Том Круз в Венеции пока не появлялся. Точная дата возобновления съемок не называется. Фильм должен выйти на экраны 22 июля 2021 года.

Проблемы с распространением коронавируса стали причиной ограничения въезда в несколько городов Италии. Страна стремительно вышла на четвертое место по числу заболевших и погибших от Covid-19. По последним данным, зафиксировано 229 случаев заражения и семь летальных исходов.