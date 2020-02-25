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«Миссия невыполнима»: коронавирус сорвал съемки седьмого фильма о Ханте

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© YouTube

© YouTube

Кинокомпания Paramount изменила график съемок седьмой части эпопеи «Миссия невыполнима» с участием Тома Круза в роли суперагента Итана Ханта. Работа над картиной в Италии переносится на неопределенный срок из-за внезапной вспышки коронавируса в стране, сообщило издание Deadline.

На решение кинокомпании повлияли действия местных властей. В области Венеция отменили все массовые мероприятия, ввели карантин в учебных заведениях и закрыли ряд общественных мест.

«Мы приняли решение в целях предосторожности и обеспечения безопасности актеров и съемочной группы изменить график первого этапа работы над фильмом „Миссия невыполнима 7“ в Венеции», — сказано в сообщении Paramount.

В компании отметили, что трехнедельные съемки переносятся на другое время. Все их участники могут вернуться домой. Paramount продолжит следить за ситуацией с Covid-19 в Италии в контакте с правительством и организациями здравоохранения страны. По данным Deadline, Том Круз в Венеции пока не появлялся. Точная дата возобновления съемок не называется. Фильм должен выйти на экраны 22 июля 2021 года.

Проблемы с распространением коронавируса стали причиной ограничения въезда в несколько городов Италии. Страна стремительно вышла на четвертое место по числу заболевших и погибших от Covid-19. По последним данным, зафиксировано 229 случаев заражения и семь летальных исходов.

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На страже чести и достоинства. Кот не позволил парню соблазнить хозяйку

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© Соцсети

© Соцсети

На видео попал кот-моралист, который прервал поцелуй хозяйки с парнем требовательной лапкой. Почти никто в наше время не следит за моральными устоями, котик устал от всего этого и решил взять дело в свои руки. Он не допустит, чтобы при свете дня, какой-то сладострастный молодчик злоупотреблял наивной и простодушной доверчивостью его хозяйки. По крайней мере, пока на ее пальце не будет кольца. Только не в его смену.

Комментаторы посчитали, что кот не ханжа, а банальный ревнивец:

Маленький хвостатый собственник!
Парню нужно быть очень осторожным с этим соперником. Никогда не снимай носки у нее дома! Слышишь! Это будет роковая ошибка!
Доступ к сердцу этой девушки лежит через желудок кота. Отвлеки его вкусняшкой, и она твоя.

Ранее «Ридус» рассказал о ревнивом коте, который очаровал Сеть.

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Продукты, которые помогут избежать инсульта

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© pixabay.com

© pixabay.com

Инсульт — отвратительная штука. Это ужасное исключение из правила Ницше «То, что нас не убивает, делает нас сильнее», — очень часто, если инсульт не стал причиной смерти, он может привести к тяжелой инвалидности, параличу части или даже всего тела.

Ученые из десяти европейских стран (Великобритании, Швеции, Франции, Голландии, Германии, Греции, Испании, Италии, Дании и Норвегии) объединились, чтобы выяснить, как употребление той или иной пищи влияет на риск развития инсульта. Результаты своей работы они опубликовали в научном журнале European Heart Journal.

В своем обширном исследовании специалисты проанализировали данные о питании и истории болезней 418 329 мужчин и женщин, у 4281 из которых впоследствии был зафиксирован ишемический инсульт, а у 1430 — геморрагический. Исследователям удалось установить, что риск ишемического инсульта достоверно снижается, если в рационе человека присутствует большое количество фруктов и овощей, клетчатки, молока, сыра, йогурта. Однако потребление этих продуктов никак не повлияло на риск развития геморрагического инсульта.

© pixabay.com

Эксперты объяснили, что ишемический инсульт возникает из-за недостатка кровоснабжения головного мозга, часто по причине сужения или закупорки артерий. Недополучая кислород и питательные вещества, клетки мозга начинают гибнуть. Геморрагический инсульт возникает, напротив, из-за чрезмерного кровоснабжения (часто на фоне артериальной гипертензии), когда интенсивный приток крови приводит к разрыву сосудов в мозге или под его оболочкой.

На ишемические приходится 85% случаев всех инсультов, на геморрагические — 15%. Специалисты сделали акцент на том, что в 2013 году в мировой статистике инсульт оказался на втором месте среди причин смерти, и на третьем в качестве причины инвалидности.

Продукты и пищевые компоненты, которые снижают вероятность развития ишемического инсульта:

  • Фрукты и овощи. Употребление от 200 грамм в день снижает риск на 13%.
  • Пищевые волокна. Употребление от 10 грамм в день снижает риск на 23%. Содержатся в большом количестве в бобовых (чечевица, нут, фасоль, горох), цельнозерновых крупах и продуктах из цельнозерновой муки, отрубях, сухофруктах и орехах. Также присутствуют в овощах и фруктах, но в меньшей концентрации.
  • Молоко. Употребление от 200 грамм в день снижает риск на 5%.
  • Йогурт. Употребление от 100 грамм в день снижает риск на 9%.
  • Сыр. Употребление от 30 грамм в день снижает риск на 12%.

Продукты, которые увеличивают вероятность развития инсульта:

  • Красное мясо. Употребление от 50 грамм в день увеличивает риск возникновения ишемического инсульта на 7%.
  • Яйца. Употребление от 20 грамм в день увеличивает риск возникновения геморрагического инсульта на 25%.

Ранее «Ридус» рассказал о травах и пряностях, которые помогут снизить кровяное давление.

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