Горбатого кита спасли у берегов Мексики

Спасатели общества охраны морской фауны Sea Shepherd («Морской пастух») вызволили из плена браконьерских сетей горбатого кита в Калифорнийском заливе у берегов Мексики. Животное было буквально полностью обмотано снастью и могло погибнуть.

Кита нашли утром 21 февраля. Длина сетей, которыми он был «плотно обернут» вокруг головы, тела и хвоста, составляла несколько сотен метров. Животное серьезно повредило хвостовой и грудной плавник, и не могло нырять или плыть.

На помощь млекопитающему поспешил корабль мексиканского флота и судно экологов. Людям потребовалось несколько часов, чтобы освободить кита от браконьерских снастей. К вечеру 24 февраля сети разрезали вокруг головы и тела, и животное исчезло в глубине.



Экологи с сожалением отметили, что фрагменты сетей с хвоста горбатого кита полностью удалить не удалось. Это остается угрозой в долгосрочной перспективе.

Инцидент произошел в особо охраняемой зоне, которая является местом обитания редкого вида — калифорнийских морских свиней или «вакита», что в переводе с испанского означает «маленькая корова». Именно здесь в начале февраля судно Sea Shepherd обстреляли неизвестные, передвигавшиеся на маломерных судах.



Считается, что в Калифорнийском заливе осталось лишь около дюжины морских свиней. Браконьеры убивают их в основном из-за плавательных пузырей, цена на которые в Китае составляет тысячи долларов. Экологи считают, что необходимы более строгие меры в отношении людей, занимающихся незаконной ловлей вакиты.

В марте прошлого года на пляже Филиппин нашли кита, в желудке которого оказалось около 40 килограммов пластикового мусора. Среди них были 16 мешков для риса, четыре рюкзака и несколько сумок для покупок.

