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Горбатого кита спасли у берегов Мексики

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© Twitter

© Twitter

Спасатели общества охраны морской фауны Sea Shepherd («Морской пастух») вызволили из плена браконьерских сетей горбатого кита в Калифорнийском заливе у берегов Мексики. Животное было буквально полностью обмотано снастью и могло погибнуть.

Кита нашли утром 21 февраля. Длина сетей, которыми он был «плотно обернут» вокруг головы, тела и хвоста, составляла несколько сотен метров. Животное серьезно повредило хвостовой и грудной плавник, и не могло нырять или плыть.

На помощь млекопитающему поспешил корабль мексиканского флота и судно экологов. Людям потребовалось несколько часов, чтобы освободить кита от браконьерских снастей. К вечеру 24 февраля сети разрезали вокруг головы и тела, и животное исчезло в глубине.

Экологи с сожалением отметили, что фрагменты сетей с хвоста горбатого кита полностью удалить не удалось. Это остается угрозой в долгосрочной перспективе.

Инцидент произошел в особо охраняемой зоне, которая является местом обитания редкого вида — калифорнийских морских свиней или «вакита», что в переводе с испанского означает «маленькая корова». Именно здесь в начале февраля судно Sea Shepherd обстреляли неизвестные, передвигавшиеся на маломерных судах.

Считается, что в Калифорнийском заливе осталось лишь около дюжины морских свиней. Браконьеры убивают их в основном из-за плавательных пузырей, цена на которые в Китае составляет тысячи долларов. Экологи считают, что необходимы более строгие меры в отношении людей, занимающихся незаконной ловлей вакиты.

В марте прошлого года на пляже Филиппин нашли кита, в желудке которого оказалось около 40 килограммов пластикового мусора. Среди них были 16 мешков для риса, четыре рюкзака и несколько сумок для покупок.

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На страже чести и достоинства. Кот не позволил парню соблазнить хозяйку

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© Соцсети

© Соцсети

На видео попал кот-моралист, который прервал поцелуй хозяйки с парнем требовательной лапкой. Почти никто в наше время не следит за моральными устоями, котик устал от всего этого и решил взять дело в свои руки. Он не допустит, чтобы при свете дня, какой-то сладострастный молодчик злоупотреблял наивной и простодушной доверчивостью его хозяйки. По крайней мере, пока на ее пальце не будет кольца. Только не в его смену.

Комментаторы посчитали, что кот не ханжа, а банальный ревнивец:

Маленький хвостатый собственник!
Парню нужно быть очень осторожным с этим соперником. Никогда не снимай носки у нее дома! Слышишь! Это будет роковая ошибка!
Доступ к сердцу этой девушки лежит через желудок кота. Отвлеки его вкусняшкой, и она твоя.

Ранее «Ридус» рассказал о ревнивом коте, который очаровал Сеть.

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Продукты, которые помогут избежать инсульта

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© pixabay.com

© pixabay.com

Инсульт — отвратительная штука. Это ужасное исключение из правила Ницше «То, что нас не убивает, делает нас сильнее», — очень часто, если инсульт не стал причиной смерти, он может привести к тяжелой инвалидности, параличу части или даже всего тела.

Ученые из десяти европейских стран (Великобритании, Швеции, Франции, Голландии, Германии, Греции, Испании, Италии, Дании и Норвегии) объединились, чтобы выяснить, как употребление той или иной пищи влияет на риск развития инсульта. Результаты своей работы они опубликовали в научном журнале European Heart Journal.

В своем обширном исследовании специалисты проанализировали данные о питании и истории болезней 418 329 мужчин и женщин, у 4281 из которых впоследствии был зафиксирован ишемический инсульт, а у 1430 — геморрагический. Исследователям удалось установить, что риск ишемического инсульта достоверно снижается, если в рационе человека присутствует большое количество фруктов и овощей, клетчатки, молока, сыра, йогурта. Однако потребление этих продуктов никак не повлияло на риск развития геморрагического инсульта.

© pixabay.com

Эксперты объяснили, что ишемический инсульт возникает из-за недостатка кровоснабжения головного мозга, часто по причине сужения или закупорки артерий. Недополучая кислород и питательные вещества, клетки мозга начинают гибнуть. Геморрагический инсульт возникает, напротив, из-за чрезмерного кровоснабжения (часто на фоне артериальной гипертензии), когда интенсивный приток крови приводит к разрыву сосудов в мозге или под его оболочкой.

На ишемические приходится 85% случаев всех инсультов, на геморрагические — 15%. Специалисты сделали акцент на том, что в 2013 году в мировой статистике инсульт оказался на втором месте среди причин смерти, и на третьем в качестве причины инвалидности.

Продукты и пищевые компоненты, которые снижают вероятность развития ишемического инсульта:

  • Фрукты и овощи. Употребление от 200 грамм в день снижает риск на 13%.
  • Пищевые волокна. Употребление от 10 грамм в день снижает риск на 23%. Содержатся в большом количестве в бобовых (чечевица, нут, фасоль, горох), цельнозерновых крупах и продуктах из цельнозерновой муки, отрубях, сухофруктах и орехах. Также присутствуют в овощах и фруктах, но в меньшей концентрации.
  • Молоко. Употребление от 200 грамм в день снижает риск на 5%.
  • Йогурт. Употребление от 100 грамм в день снижает риск на 9%.
  • Сыр. Употребление от 30 грамм в день снижает риск на 12%.

Продукты, которые увеличивают вероятность развития инсульта:

  • Красное мясо. Употребление от 50 грамм в день увеличивает риск возникновения ишемического инсульта на 7%.
  • Яйца. Употребление от 20 грамм в день увеличивает риск возникновения геморрагического инсульта на 25%.

Ранее «Ридус» рассказал о травах и пряностях, которые помогут снизить кровяное давление.

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