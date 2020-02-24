Умерла математик Кэтрин Джонсон, рассчитавшая полет на Луну

В возрасте 101 года в США скончалась женщина-математик Кэтрин Джонсон, которая рассчитывала траектории полетов первых американских пилотируемых космических кораблей, включая «Аполлон-11», который в июле 1969 года совершил посадку на Луне.

«Она была американским героем, и ее новаторское наследие никогда не будет забыто», — заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

Джонсон проработала в NASA несколько десятков лет. Она рассчитывала траектории, стартовые окна и резервные пути возврата для многих космических полетов, а также делала расчеты для планируемой миссии на Марс.

Как отмечает РИА Новости, в 2016 году вышла в свет книга Марго Ли Шеттерли «Скрытые фигуры», посвященная Кэтрин Джонсон и другим темнокожим женщинам, работавшим в NASA в 1960-е годы и боровшимся за свои права. В том же году на экраны вышла экранизация этого произведения. В итоге этот фильм был отмечен тремя номинациями на «Оскар».