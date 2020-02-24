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Умерла математик Кэтрин Джонсон, рассчитавшая полет на Луну

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В возрасте 101 года в США скончалась женщина-математик Кэтрин Джонсон, которая рассчитывала траектории полетов первых американских пилотируемых космических кораблей, включая «Аполлон-11», который в июле 1969 года совершил посадку на Луне.

«Она была американским героем, и ее новаторское наследие никогда не будет забыто», — заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

Джонсон проработала в NASA несколько десятков лет. Она рассчитывала траектории, стартовые окна и резервные пути возврата для многих космических полетов, а также делала расчеты для планируемой миссии на Марс.

Как отмечает РИА Новости, в 2016 году вышла в свет книга Марго Ли Шеттерли «Скрытые фигуры», посвященная Кэтрин Джонсон и другим темнокожим женщинам, работавшим в NASA в 1960-е годы и боровшимся за свои права. В том же году на экраны вышла экранизация этого произведения. В итоге этот фильм был отмечен тремя номинациями на «Оскар».

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Застройщик назвал причину обрушения в строящемся доме в Ижевске

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© vk.com

© vk.com

Застройщик жилого комплекса «Кислород City» в Ижевске возложил вину за обрушение лестничных маршей в одном из корпусов на подрядную организацию. Причиной названы «нарушения правил безопасности на строительном объекте».

«Сегодня, около 15:00, в строящемся доме жилого квартала „Кислород“ произошло обрушение. Работы выполнялись генподрядчиком», — сказано в заявлении застройщика в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно опубликованному тексту, лестничные марши, установленные до седьмого этажа, обрушили два трансформатора, упавшие с 12-го этажа.

«Причина — нарушение правил безопасности на строительном объекте. По факту ЧП начата прокурорская проверка», — отметил застройщик, пообещав «держать ситуацию под контролем» и опубликовать позднее «всю дальнейшую информацию».

По последним данным, во время обрушения в возводимом 17-этажном доме погиб строитель 1985 года рождения, другой, 1999 года рождения, находится в реанимации с травмой позвоночника. Застройщик выразил свои соболезнования.

Официальный сайт жилого комплекса указывает, что застройщиком «Кислород City» в Ижевске выступает ООО «Рентек Залесный».

Стройку временно остановили до завершения необходимых процедур. Следственное управление СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Республиканская прокуратура организовала проверку соблюдения строительных норм и правил при возведении дома.

В социальных сетях люди уже начали интересоваться, можно ли расторгнуть договор о покупке квартиры. Пользователи рассуждают о безопасности проекта и спорят о сроках сдачи жилого комплекса в сложившихся условиях.

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