Вайнштейна признали виновным по двум пунктам обвинения

Жюри присяжных суда района Манхэттен в Нью-Йорке признало Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти обвинений — преступлении на сексуальной почве первой степени и изнасиловании третьей степени. При этом американский продюсер оправдан по самым серьезным пунктам — в жестоком сексуальном насилии и нападении, сообщила The New York Times.

«Приговор стал мерилом справедливости для десятков женщин, которые выдвинули аналогичные обвинения против господина Вайнштейна. Судебное разбирательство является переломным моментом для движения #MeToo и решающим испытанием в попытках привлечь влиятельных мужчин к ответственности за сексуальные домогательства на рабочем месте», — пишет издание.

Как отмечает газета, во время объявления вердикта присяжных Вайнштейн сидел между своими адвокатами, «глядя прямо перед собой», и «казался равнодушным». Позади него стояли четыре судебных пристава.

Всего показания против 67-летнего Вайнштейна в суде дали шесть женщин. Однако уголовное обвинение было предъявлено только в связи с претензиями двух из них. Остальным разрешили давать показания, чтобы «подтвердить модель поведения» обвиняемого.

Обвинение основывалось на показаниях телепродюсера Мириам Хейли, которая показала, что Вайнштейн навязал ей оральный секс в своей квартире на Манхэттене в 2006 году, и актрисы Джессики Манн, которая утверждает, что была изнасилована в гостиничном номере в центре Манхэттена в 2013 году.

И Манн, и Хейли признали, что они продолжали видеться с Вайнштейном после сексуальных домогательств, а затем снова «имели половой контакт» с ним. Это свидетельство осложнило дело обвинения, пишет газета.

Присяжные признали Вайнштейна невиновным по двум пунктам обвинения в жестоком сексуальном насилии, и это говорит о том, что один или несколько из них не поверили показаниям актрисы Аннабеллы Шиорры, наиболее известной благодаря роли в телесериале «Клан Сопрано».

Обвинители описали Вайнштейна как «умного хищника, который крепко держал своих жертв, чтобы контролировать их, используя свою власть над их карьерой в киноиндустрии в качестве рычага».

Однако адвокаты заявили, что женщины занимались сексом с Вайнштейном ради «продвижения своей карьеры». Лишь спустя годы, после того, как в прессе его обвинили в сексуальных домогательствах, «жертвы» начали называть свои встречи с продюсером «актами насилия».

Слухи о сексуальном домогательстве Вайнштейна на протяжении десятков лет циркулировали в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Он избежал судебного преследования в связи с предполагаемым инцидентом в 2015 году. Обвинение было предъявлено в 2018 году только после того, как десятки женщин заявили о преследовании в прессе.

В октябре 2017 года в The New York Times был опубликован материал, в котором Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении актрис и сотрудниц его компании в обмен на карьерное продвижение. Публично претензии в адрес продюсера озвучили более 80 женщин. Среди них оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Эшли Джадд. Инцидент лег в основу движения жертв сексуальных домогательств # MeToo. Вайнштейн лишился своей должности, но вину не признал.