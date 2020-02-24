найти ×
   
  • USD
    64.30
  • EUR
    69.42
СохранитьСохранено0
×

107048

На трассе в Башкирии из-за метели столкнулись более 30 автомобилей

Small f1a6d446e0
© Facebook.com

© Facebook.com

Из-за метели и плохих погодных условий на трассе в Башкирии в ДТП попали более 30 автомобилей.

Как сообщил в Facebook начальник республиканского управления ГИБДД МВД Динар Гильмутдинов, днем 24 февраля с 1429-го по 1455-й км автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло 10 аварий с участием более 30 транспортных средств.

Он уточнил, что на 1455-м километре столкнулись четыре попутно следовавших автомобиля, в результате чего за медпомощью обратилась пассажирка одного из них. На 1454-м км автодороги произошли четыре ДТП с участием 10 транспортных средств. Автомобили получили механические повреждения.

По словам Гильмутдинова, причиной аварий стала метель.

© Facebook.com

© Facebook.com

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00179

Застройщик назвал причину обрушения в строящемся доме в Ижевске

Small 85fd31f863
© vk.com

© vk.com

Застройщик жилого комплекса «Кислород City» в Ижевске возложил вину за обрушение лестничных маршей в одном из корпусов на подрядную организацию. Причиной названы «нарушения правил безопасности на строительном объекте».

«Сегодня, около 15:00, в строящемся доме жилого квартала „Кислород“ произошло обрушение. Работы выполнялись генподрядчиком», — сказано в заявлении застройщика в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно опубликованному тексту, лестничные марши, установленные до седьмого этажа, обрушили два трансформатора, упавшие с 12-го этажа.

«Причина — нарушение правил безопасности на строительном объекте. По факту ЧП начата прокурорская проверка», — отметил застройщик, пообещав «держать ситуацию под контролем» и опубликовать позднее «всю дальнейшую информацию».

По последним данным, во время обрушения в возводимом 17-этажном доме погиб строитель 1985 года рождения, другой, 1999 года рождения, находится в реанимации с травмой позвоночника. Застройщик выразил свои соболезнования.

Официальный сайт жилого комплекса указывает, что застройщиком «Кислород City» в Ижевске выступает ООО «Рентек Залесный».

Стройку временно остановили до завершения необходимых процедур. Следственное управление СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Республиканская прокуратура организовала проверку соблюдения строительных норм и правил при возведении дома.

В социальных сетях люди уже начали интересоваться, можно ли расторгнуть договор о покупке квартиры. Пользователи рассуждают о безопасности проекта и спорят о сроках сдачи жилого комплекса в сложившихся условиях.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Носороги могут стать жертвами злоупотребления антибиотиками
2128986читать позжечитаю позже
Культура
Бэнкси подарил новое граффити родному Бристолю ко Дню влюбленных
106040читать позжечитаю позже

главное


Кино
Обзор фильма «Соник в кино»: гость из 16-битного прошлого

Неоднозначная экранизация приключений ежика, которая неизбежно разделит зрителей на два лагеря.

948666читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе06 февраля

Успокаиваем отпрыска, предварительно успокоив себя.

105311читать позжечитаю позже