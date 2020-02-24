Автомобиль врезался в участников карнавала в немецком Фолькмарзене

В немецком городе Фолькмарзене автомобиль въехал в участников карнавального шествия, протаранив ограждение.

Пострадали не менее 10 человек, сообщает телеканал ARD.

В числе пострадавших оказались дети. По данным полиции, водителя задержали. Им оказался 29-летний местный житель, гражданин Германии.

Он находился за рулем универсала Mercedes серебристого цвета, который въехал в толпу примерно на 30 метров.

Инцидент произошел около 14:30 по местному времени. Пока неясно, является ли это нападением или несчастным случаем.

Позже стало известно, что пострадали более 30 человек. В полиции также сообщили, что водитель умышленно направил автомобиль на группу людей, однако речь о теракте не идет.

Опубликовано видео с места происшествия.