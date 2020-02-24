найти ×
   
  • USD
    64.30
  • EUR
    69.42
СохранитьСохранено0
×

109867

Автомобиль врезался в участников карнавала в немецком Фолькмарзене

Small f1a6d446e0
© Twitter.com

© Twitter.com

В немецком городе Фолькмарзене автомобиль въехал в участников карнавального шествия, протаранив ограждение.

Пострадали не менее 10 человек, сообщает телеканал ARD.

В числе пострадавших оказались дети. По данным полиции, водителя задержали. Им оказался 29-летний местный житель, гражданин Германии.

Он находился за рулем универсала Mercedes серебристого цвета, который въехал в толпу примерно на 30 метров.

Инцидент произошел около 14:30 по местному времени. Пока неясно, является ли это нападением или несчастным случаем.

© Twitter.com

© Twitter.com

Позже стало известно, что пострадали более 30 человек. В полиции также сообщили, что водитель умышленно направил автомобиль на группу людей, однако речь о теракте не идет.

Опубликовано видео с места происшествия.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе
105311читать позжечитаю позже
Кино
Обзор фильма «Хищные птицы»: прощай, безумная Харли Квинн, мы будем скучать
13210748читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет

Запрягли ездового человека.

25232437читать позжечитаю позже

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети13 декабря 2019

Сначала питомец пристально посмотрел в камеру, словно изучая обстановку.

691160705читать позжечитаю позже