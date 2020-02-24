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В результате обрушения в строящемся в Ижевске доме погиб рабочий

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© pixabay.com

© pixabay.com

При обрушении лестничного марша в строящемся доме в Ижевске двое рабочих оказались под завалами.

В результате один из них погиб, другого доставили в больницу.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СКР по Удмуртии.

Кроме того, проверкой соблюдения норм и правил при осуществлении строительства жилого дома займется и местная прокуратура.

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