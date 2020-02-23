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Финал Кубка легенд по футболу ознаменовался скандалом

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© Instagram.com

© Instagram.com

В «Лужниках» чуть не завершился скандалом финальный матч Кубка легенд между сборной России и сборной звезд.

При счете 4:4 главный судья встречи Александра Пономарева выгнала с поля Йона Арне Риисе и Йосси Бенаюна, показав им красные карточки за разговоры с арбитром.

В знак протеста против этого решения иностранные футболисты в полном составе покинули поле. Игра была прервана на 10 минут, в течение которых звезд уговаривали доиграть матч.

Когда они все-таки вернулись, Пономарева отменила красные карточки, заменив их на желтые.

При счете 6:5 в пользу сборной звезд, игроки до свистка начали праздновать победу, но в этот момент сборная России забила ответный гол. Судья его засчитала, хотя время уже истекло. Чтобы разрешить спорный вопрос, было предложено пробить пенальти, но звезды отказались, пишет «Подъем».

В итоге россияне проиграли и впервые за всю историю этого турнира не стали его победителями, отмечает РЕН ТВ. До этого они побеждали 11 раз подряд.

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