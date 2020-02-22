Малофеев назвал голосование по Конституции шансом верующих заявить о себе

Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» Константин Малофеев призвал своих сторонников и других неравнодушных граждан принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

По мнению Малофеева, нынешний вариант Основного закона, принятый после расстрела Белого дома в 1993 году, является «Конституцией русской трагедии». Другого шанса исправить этот неприемлемый вариант у народа России в ближайшее время не будет, уверен председатель «Двуглавого Орла».

«Мы — люди традиционных взглядов, представители большинства. Призываю региональные отделения поддержать голосование по внесению изменений в Основной закон России. На мой взгляд, самым значимым изменением являются поправки, предполагающие закрепление в Основном законе понятий Бога, семьи на основе брака мужчины и женщины, а также русского народа. Хватит бояться. Пришло время открыто заявить о том, что в стране есть русское православное большинство», — сказал Константин Малофеев в ходе очередного собрания Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел».

Общество «Двуглавый Орёл» является опорной организацией Всемирного Русского Народного Собора, заместителем главы которого является Константин Малофеев. Миссия Общества — очищение истории России от клеветы и искажений, донесение созидающего смысла русской идеи, защита русской идентичности и исторической памяти. В качестве своих целей Общество называет содействие возрождение и продолжению традиций дореволюционного Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, общенациональное единение России, участие в восстановлении и укреплении традиций российской государственности и гражданского общества.