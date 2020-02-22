Как запрет на второе гражданство обеспечит национализацию элит

Профессор МГУ, член научного совета при Совбезе РФ, Андрей Манойло рассказал в интервью «Ридусу», как именно конституционная поправка о запрете второго гражданства и вида на жительство за рубежом сможет обеспечить национализацию российских элит.

Эксперт отметил, что содержание поправки касается только тех россиян, которые намерены баллотироваться на пост президента РФ. Дословно это звучит так: гражданин, имеющий либо когда-то имевший иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, не может быть избранным главой государства. Кажется, что всем остальным госслужащим, кто не планирует бороться за должность президента России, беспокоиться не о чем. Но это только на первый взгляд, утверждает Андрей Манойло.

Дело в том, что в нашей стране любая норма высшего уровня начинает постепенно распространяться на все остальные уровни. Вплоть до самого мелкого. Весьма вероятно, что запрет на второе гражданство и вид на жительство за рубежом начнут воспроизводить при приеме на работу в органы исполнительной и законодательной власти. А там ведь много людей, имеющих вид на жительство или второе гражданство. Это очень было заметно во время послания Федеральному собранию, когда президент Владимир Путин предложил обсудить такую поправку. Многим сидящим в зале стало несколько не по себе, — пояснил политолог.

По словам Манойло, если запрет на второе гражданство будет зафиксирован в Конституции, а затем эту норму начнут воспроизводить министерства и прочие органы государственной власти, то среди российского чиновничества «начнется настоящая паника».



«Люди станут массово отказываться от иностранных паспортов и видов на жительства. Появится рынок услуг по лишению вида на жительства или гражданства иностранного государства в короткие сроки. Это будет весьма прибыльный бизнес. Так что, на мой взгляд, инициатива принятия такой поправки правильная. Наличие второго гражданства и зарубежных активов — это слабое место политика, на которое в любой момент могут надавить иностранные спецслужбы», — заключил эксперт.

Напомним, что помимо запрета на второе гражданство Владимир Путин предложил рассмотреть поправки в Основной закон, предусматривающие расширение полномочий парламента, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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