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Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе за чистое небо

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Twitter

© Twitter

Школьница и экоактивистка Грета Тунберг выразила поддержку Красноярску в своем аккаунте в Твиттере. Дело в том, что недавно в городе образовалось «черное небо» из-за загрязнения воздуха.

С проблемой загрязнения окружающей среды боролись и красноярские активисты, которых поддержала Грета.

Например, школьница Соня Епифанцева написала в своем аккаунте о преблеме свежего воздуха в Красноярске. Девушка сообщила, что в Москве солнечно, — но не в Красноярске, где все небо заполонило черное облако из выхлопов и грязи.

Она заявила, что никто не заслуживает жить в таком «постапокалиптическом будущем». Еще один россиянин Аршак Макичян отметил, что люди умирают от грязного воздуха и загрязнения окружающей среды в целом.

Молодежь считает, что сейчас самое время бороться за экологию и спасать нашу Землю.

Вчера, 21 февраля, кроме России, климатические забастовки прошли в Ирландии, США, Великобритании, Индии и многих других странах.

Жители Красноярска рассказали, что эффект «черного неба» не является чем-то новым для города. Переодически происходят выбросы, из-за которых черная дымка сохраняется несколько дней или недель. Обычно в это время красноярцы уезжают из города, а тем, кто остается, приходится жить в запахе гари, из-за которого у всех першит в горле и раздражаются глаза.

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