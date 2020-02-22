Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты опубликовали исследование, в котором рассказали, какой продукт всегда должен быть в вашем рационе, если вы хотите быть здоровым.

Этот продукт обычно содержится в рационе питания при средиземноморской диете, — пишут ученые.

Речь идет о натуральном оливковом масле, которое может не только продлить жизнь, но и снизить риск развития воспалений и хронических заболеваний в старости.

Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.

Но последние наблюдения говорят о том, что оливковое масло напрасно недооценивали. Но простого употребления оливкового масла недостаточно, чтобы получить все преимущества для здоровья. Исследования показывают, что в сочетании с интервальным голоданием, соблюдением общей диеты и физическими упражнениями эффект потребления оливкового масла будет наиболее выраженным.