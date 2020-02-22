найти ×
   
  • USD +0.56
    64.30
  • EUR +0.65
    69.42
СохранитьСохранено0
×

-806966

Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты опубликовали исследование, в котором рассказали, какой продукт всегда должен быть в вашем рационе, если вы хотите быть здоровым.

Этот продукт обычно содержится в рационе питания при средиземноморской диете, — пишут ученые.

Речь идет о натуральном оливковом масле, которое может не только продлить жизнь, но и снизить риск развития воспалений и хронических заболеваний в старости.

Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.

Но последние наблюдения говорят о том, что оливковое масло напрасно недооценивали. Но простого употребления оливкового масла недостаточно, чтобы получить все преимущества для здоровья. Исследования показывают, что в сочетании с интервальным голоданием, соблюдением общей диетыи физическими упражнениями эффект потребления оливкового масла будет наиболее выраженным.

Мы обнаружили, что способ, которым этот жир, поступающий из оливкового масла, сначала накапливается в микроскопических клетках, называемых липидными каплями. А тогда, когда жир расщепляется во время физических упражнений или голодания, эти полезные клетки активизируются и благотворно влияют на организм в целом, — заключили ученые.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1303113226читать позжечитаю позже
Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
13639700читать позжечитаю позже

главное


Кино
Обзор фильма «Хищные птицы»: прощай, безумная Харли Квинн, мы будем скучать

Когда безумец становится осторожным, он прекращает быть безумцем.

11210748читать позжечитаю позже

Кино
Обзор фильма «Соник в кино»: гость из 16-битного прошлого18 февраля

Неоднозначная экранизация приключений ежика, которая неизбежно разделит зрителей на два лагеря.

948666читать позжечитаю позже