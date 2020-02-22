В NASA не увидели 11 опасных для Земли астероидов

NASA пропустило 11 потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей. К счастью, у науки есть искусственный интеллект, который помог космическому агентству.

В исследовании, опубликованном в Astronomy & Astrophysics, рассматривались космические объекты диаметром более 100 метров, которые, вероятно, будут в скором времени находиться на расстоянии 4,7 миллиона миль от Земли.

Авторы исследования пояснили, что изучение астероидов крайне важно для астрономов, так как даже небольшое космическое тело, упавшее на Землю, несет большую угрозу.



Для того, чтобы убедиться в достоверности метода, ученые проверили данные с помощью современного оборудования. Почти все объекты, которые определил ИИ, оказались астероидами.

Однако, ученые пояснили, что сложно настроить нейронные сети, и даже небольшие сбои в расчетах орбиты могут привести к серьезным изменениям в выводах.

На последнем заседании NASA специалисты пояснили, что сейчас ведутся работы по созданию системы контроля над астероидами, а также разрабатываются планы по экстренному реагированию в случае обнаружения потенциально опасных астероидов вблизи Земли.