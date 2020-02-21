Норвежцы обвинили лыжника Большунова в победе с помощью снегохода

Пытаясь любой ценой оправдать свой очередной проигрыш, норвежские лыжники обвинили лидера «Ски Тура» Александра Большунова в нечестной борьбе.

По их мнению, россиянин одержал победу в гонке с помощью снегохода, который якобы помогал ему прятаться от ветра.

Данное заявление позабавило российских спортсменов. Они посоветовали проигравшим больше тренироваться, что поможет им лучшее соображать и, возможно, победить.

В интервью сайту Daglabet норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер заявил, что снегоход, на котором ехал снимавший соревнования оператор, помог Большунову обогнать соперников почти на минуту.

«Пожалуй, снегоход некоторое время двигался слишком близко к Большунову, а в это время дул ужасно сильный боковой ветер», — сказал он.

Другой норвежец Эмиль Иверсен тоже убежден, что россиянин победил нечестно. «Я подозреваю, что Россия купила водителя скутера», — цитирует его издание.

Сам Большунов признался, что не помнит, чтобы ехал за водителем. По его словам, во время гонок дул сильный ветер и была плохая видимость, скутер же он заметил всего пару раз, и не считает, что это дало ему какое-то преимущество. Впрочем, и среди норвежцев у него нашлись защитники. Финн-Хоген Крог засвидетельствовал тот факт, что, когда скутер подъехал к нему слишком близко, снег полетел ему в лицо. «Одно можно сказать наверняка: Большунов победил потому, что был сегодня самым сильным», — заявил он.

В беседе с «360» бронзовый медалист Олимпиады в Турине Иван Алыпов допустил, что теоретически скутер может прикрыть от ветра, но, если ехать по его следу, лыжи скользят гораздо хуже. Он добавил, что, когда Большунов уходил от норвежцев, ветер дул ему в спину и поэтому снегоход, скорее, мешал и тормозил спортсмена.

К тому же Алыпов резонно заметил, что, зная фанатичную любовь жителей Норвегии к лыжным гонкам, невозможно предположить, что местный водитель скутера мог бы помочь россиянину даже за деньги. «Я считаю, что проигрывать нужно уметь. Проигрывать нужно достойно», — сказал олимпийский призер телеканалу.