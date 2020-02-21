Летевший из Коломбо в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета
- 21 февраля 2020, 19:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Boeing 767 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Коломбо — Москва, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности.
Сделав круг над морем, лайнер совершил посадку в аэропорту Коломбо. Она прошла в штатном режиме.
Как сообщили «360» в пресс-службе перевозчика, командир воздушного судна принял решение о возвращении после срабатывания датчика. Хотя неисправность была некритической, экипаж решил не рисковать и вернуться.
Пассажирам предоставят новый самолет, а пока их разместили в гостинице и обеспечили всем необходимым, сказал собеседник телеканала. Они должны вылететь в Москву в 05:40 мск.
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