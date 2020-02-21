Банки захотели получать информацию о смерти клиентов через ЗАГС

Российские банки намерены узнавать о смерти клиентов с помощью реестра ЗАГС, что поможет кредитным организациям вовремя закрывать счета и эффективнее бороться с мошенниками.

«Банки предлагают налоговой службе уведомлять кредитную организацию о том, что владелец такого-то счета умер», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ассоциации банков России.

Получив такое уведомление, банки будут обрабатывать данные по клиенту и делать официальный запрос в ЗАГС. Благодаря поступившей оттуда юридически значимой информации кредитные организации смогут прекращать движение денежных средств по счету.

В настоящее время счета клиентов продолжают быть активными даже после их смерти. Они закрываются только после обращения наследников, нотариусов или при появлении проблем с долгами. На это уходит примерно полгода.

Поскольку налоговая служба уже имеет доступ к реестрам открытых в банках счетов и данным ЗАГС, она может оперативно сообщать кредитным организациям о смерти человека.

В случае принятия инициативы придется вносить изменения в законы и Налоговый кодекс.

Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц сообщил в беседе с «360», что данная инициатива имеет как плюсы, так и минусы. «С одной стороны, это плюсы, чтобы мошенники не могли украсть деньги, а с другой стороны, это минус, так как непонятно, как банки этим будут пользоваться», — высказал он свою точку зрения телеканалу. Лифшиц опасается, не приведет ли это к утечке данных и к дополнительным звонкам родственникам покойных, как это бывает в сфере ритуальных услуг.