Учитель сочинской школы наорал на ученика и придушил его

Учитель математики одной из сочинских школ пришел в ярость, когда учащиеся довели до слез женщину-педагога.

Он стал истошно кричать, отчитывая одного из учеников за опоздание и требуя дневник, а затем сцепил руки в замок на шее «виноватого» мальчика.

Видео с орущим учителем было опубликовано в соцсетях.

На кадрах мужчина истерически кричит на мальчика, угрожая оставить его на второй год и вызвать родителей в школу.

Завершает видео стоп-кадр, запечатлевший удушающий прием со спины, который педагог применил к ученику.

Как сообщает «Аиф» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи, этот учитель в компании сотрудников полиции, администрации школы и управления по образованию и науке Сочи, уже встретился с родителями мальчика и попросил у них прощения.

«Сейчас проводится служебное расследование, — рассказала телеканалу „360“ замначальника управления по образованию и науке администрации Сочи Ирина Лукашова. — Учитель отстранен на период проведения проверки от своих должностных обязанностей».

Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее, как педагог «воспитывает» ученика, потерявшего тетрадь. На видео женщина трясет школьника за грудки в коридоре учебного заведения и кричит, почти переходя на визг.