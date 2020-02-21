Более 4 миллиардов рублей получат НКО из Фонда президентских грантов

В этом году на победу в конкурсе на предоставление президентских грантов претендуют более двух тысяч некоммерческих организаций со всех регионов России. А общая сумма грантов составит 4 миллиарда 92 миллиона рублей, сообщил первый заместитель главы администрации президента и председатель Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов Сергей Кириенко.

«Процедура отбора проектов предстоит достаточно жесткая. Предстоит тайное голосование, а эксперты, когда оценивают проекты, не знают, кто является автором того или иного проекта. Кроме того, если эксперт дал аномально низкую либо аномально высокую оценку, его оценка будет отведена и перепроверена. Радует, что жалоб почти не бывает: тот, кто не выигрывает, прекрасно понимает, почему он не выигрывает», — заявил Кириенко.

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Первый заместитель главы администрации президента отметил, что вдобавок к государственным деньгам сами НКО привлекают из других почти столько же — 3 миллиарда 715 миллионов рублей.

Речь идет о средствах, которые НКО получают от различных коммерческих предприятий и за счет добровольных пожертвований граждан. Для нас это очень важный показатель, который говорит о доверии и повышении качества некоммерческих проектов, — заключил Сергей Кириенко.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин в свою очередь рассказал, как составить заявку на конкурс, чтобы «гарантировано получить финансирование».

«Многие подают заявки перед самым окончанием регистрации, как нерадивые студенты, которые пишут курсовую в последнюю ночь. Такие заявки, как правило, обречены на провал. Перед подачей заявки необходимо сначала ознакомиться с соответствующими указаниями, опубликованными на сайте Фонда президентских грантов. Неделя уходит на то, чтобы продумать саму заявку. Потом я рекомендую дать ее почитать кому-нибудь из знакомых, что была какая-то обратная связь. На это еще уйдет, наверное, около недели. В общем, две недели — и вы гарантировано получаете грант. Разумеется, при условии, что идея действительно нужная, бюджет, который требуется на ее воплощение, обоснован, а у организации есть определенный опыт. Но главное — это, конечно, желание помогать людям».

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. За это время поддержку получили 10,5 тысячи проектов на общую сумму 22 миллиарда рублей. Очередной конкурс стартует 26 февраля и продлится до 31 марта.