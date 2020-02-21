Найдена маска, способная защитить от коронавируса

В Китае создали новый респиратор, который сможет защитить медицинских работников от заражения коронавирусом. Доказано, что вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, а также через слизистые.

Медики, которым постоянно приходится общаться с больными, подвержены высокому риску заражения новым вирусом пневмонии, поэтому ученые последние несколько недель были озадачены созданием новых устойчивых респираторов.

Например, в середине февраля 2020-го 1716 медицинских работников в Китае заразились коронавирусом, шесть из них умерли. Высокий уровень заражения может быть объяснен, в частности, недостаточной дезинфекцией рук и редким использованием респираторов N95, которые предназначены для фильтрации вирусных частиц.

Эксперименты показали, что такие респираторы блокируют не менее 95% крошечных частиц в масштабе 0,0001 дюйма (0,3 микрона) в диаметре.

Медицинский персонал находится в опасности, поэтому наш долг обеспечить им безопасность на рабочем месте. Мы потеряли много времени, пока не выяснили, что вирус опасен, поэтому очень много медицинского персонала в январе работало без защитных медицинских масок, — говорят китайские специалисты.

В ходе недавнего исследования выяснилось, что медики, носившие респираторы N95, не заразились вирусом.

Около 280 медицинских работников в отделениях респираторных и инфекционных болезней носили респираторы N95 и часто мыли руки, в то время как около 215 в отделениях хирургии поджелудочной железы, травмы и микрохирургии и урологии не носили масок и реже дезинфицировали свои руки.



Похоже, что респираторы N95 защищают от приобретения вируса в медицинских учреждениях. Сейчас в Китае увеличили темпы производства этих масок, чтобы обеспечить достаточное количество в каждой больнице.

