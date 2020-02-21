Названа главная опасность приготовления пищи в печи

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, почему традиционные печи опасны для приготовления пищи. Несмотря на то, что в крупных городах этот способ приготовления пищи практически не используется, в небольших поселения Азии, Африки и даже России до сих пор говорят еду в печи.

Как правило, приготовление пищи осуществляется в закрытых помещениях, что значительно увеличивает в помещении уровни вредных PM2,5 (мельчайшие частицы в атмосфере) и окиси углерода (CO). Это может увеличивать риск развития воспаления легких, — считают ученые.

В рамках нового исследования ученые оценили негативные последствия для здоровья при использовании традиционных кухонных плит, печей в открытом и закрытом помещении.

Эксперименты проводились в деревнях Непала, где местные жители имеют повышенный риск развития заболеваний легких. Исследователи отметили, что местные мужчины часто курят, что объясняет возникновение проблем с легкими, но женщины, как правило, не используют табак.

Это натолкнуло ученых на мысль, что причины заболевания легких могут быть связаны не только с сигаретами. Исследователи измерили индивидуальное воздействие PM2,5 и CO во время приготовления пищи на кухонных плитах в 103 домах в четырех непальских деревнях, находящихся на разной высоте от уровня моря.

Оказалось, что концентрация воздуха во время приготовления пищи на традиционных печах была превышена почти в 30 раз. Традиционные печи, которые используются 80% непальского населения и широко используются в странах с низким и средним уровнем дохода во всем развивающемся мире, сжигают древесину, растительные остатки или сухой навоз.

Приготовление пищи происходит на открытом огне в помещениях без дымохода или надлежащей вентиляции. Лишь в некоторых деревнях были опробованы усовершенствованные печи, которые имеют вентиляцию и дымоход.

Авторы работы пришли к выводу, что ежедневное использование печей без дымоотвода увеличивает риск развития заболеваний легких также, как это делают сигареты.