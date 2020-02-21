В ЦИК рассказали о порядке проведения голосования по Конституции

Центризбирком может принять ряд распорядительных документов о применении Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» и прочих технических средств на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гишина в ходе образовательного интенсива «Общество и выборы», который проводится ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Мы, в принципе, планируем рассмотреть распорядительные акты, касающиеся применения ГАС „Выборы“, применения технических средств, чтобы запустить подготовку, тестирование, проведение профилактических работ», — цитирует Гришину Telegram-канал НОМ.

Окончательное содержание документов станет известно после того, как Госдума примет законопроект о внесении в Конституцию изменений, добавила спикер.

Также, по словам Майи Гришиной, во время проведения голосования по Основному закону ЦИК планирует запустить горячую линию для жалоб и обращений. А еще появится сайт «Конституция 2020», где будет собрана вся информация о грядущих поправках и порядке голосования.

Как только начнется официальная кампания, наша горячая линия сразу начнет работать — бесплатная, многоканальная, с разъяснительной частью и с частью для подачи жалоб и обращений, — заключила Гришина.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что на участках для голосования по поправкам в Конституцию будет работать более 150 тысяч наблюдателей от Общественной палаты РФ. Эти наблюдатели, по словам Григорьева, уже имели опыт работы на участках для голосования во время выборов президента.

При этом требования, очевидно, будут мягче, чем в день выборов. По наблюдению будет другая форма — только общественные палаты смогут направлять наблюдателей (в том числе от партий), но задача остается прежняя — общественный контроль за легитимностью, прозрачностью, доступностью голосования, — отметил в свою очередь председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Точенов.

23 января депутаты Госдумы приняли в первом чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Этот документ предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, усиление социальных обязательств государства и приоритет Основного закона над международными соглашениями.