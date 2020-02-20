Глава Минобороны Турции отверг возможность конфликта с Россией в Идлибе

Турция не собирается конфликтовать с Россией из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Анкара продолжит переговоры с Москвой, чтобы найти способы нормализации обстановки в регионе, однако турецкие войска покинут Сирию лишь после проведения в стране «легитимных выборов», заявил 20 февраля в интервью CNN Turk министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«У нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать», — заявил турецкий министр.

По словам Акара, переговоры будут возобновлены «в ближайшие дни». При этом он добавил, что целью турецких вооруженных сил является правительственная армия Сирии, «о противостоянии с Россией не может быть и речи». И все же Москве «не стоит вмешиваться в действия Турции в Идлибе».

Поддерживаемые турецкой артиллерией боевики прорвали 20 февраля оборону сирийской армии в районе городов Кминас и Найраб. В ответ российские Су-24 атаковали террористов и помогли отразить все их атаки. Минобороны Турции сообщило, что во время налета в Идлибе погибли два турецких военнослужащих. Еще пятеро получили ранения.

Хулуси Акар заявил, что у Турции «хороший диалог с российской стороной». Стороны делают все возможное, чтобы предотвратить «несчастные случаи».

«С министром обороны РФ и главой генштаба, с военными атташе, с военными на поле — мы постоянно с ними в диалоге. Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией. Наша цель — прекратить атаки сил режима», — подчеркнул глава министерства обороны Турции.

При этом ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция так и не получила удовлетворительного результата на переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Анкара готова к началу военной операции в этой провинции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот вариант «худшим сценарием».

Также стало известно, что российским военным вновь пришлось самостоятельно патрулировать территории на севере Сирии в связи с неявкой турецких военнослужащих. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. По словам министра обороны Турции, совместные действия могут быть осложнены «разными условиями».



«Что касается совместного патрулирования, то оно будет проводиться, как и запланировано. Могут быть разные условия: плохая погода, разные обстоятельства, но в целом Сочинское соглашение берется за основу, что в нем прописано — то и должно выполняться», — заявил глава турецкого министерства.

О выводе турецкой армии из Сирии можно будет говорить лишь после проведения в стране «легитимных выборов» и появления «легитимного правительства», заявил Хулуси Акар.

«Вот будет конституция, пройдут легитимные выборы, придет легитимное правительство, появится демократическое государство, вот тогда все займут все места, и мы сделаем это. Когда будет демократическое руководство, тогда Турция выйдет», — подчеркнул он.

При этом обострение в Идлибе никак не скажется на планах Турции по размещению российских зенитно-ракетных комплексов С-400, добавил он.

«Мы привержены букве соглашений по С-400 и купили их, несмотря ни на что. Продолжается обучение, и работы по их установке проводятся согласно плану. Где-то после апреля они будут введены в действие», — сообщил Акар.

В то же время Соединенные Штаты могли бы обеспечить Турцию зенитными ракетными комплексами Patriot для поддержки войск в Идлибе, добавил он.

О просьбе Анкары развернуть две батареи Patriot на юге Турции для сдерживания сирийской правительственной армии в Идлибе и противодействия поддержке российских ВКС ранее сообщил источник агентства Bloomberg.