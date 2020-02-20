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Суд арестовал готовивших теракт в Крыму подростков до 18 апреля

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© СК РФ

© СК РФ

Два подростка, готовившие теракты в Керчи, арестованы до 18 апреля. Такое решение принял Киевский районный суд Симферополя. Следствие по уголовному делу проводится в трех регионах России.

«Решением суда обвиняемые арестованы на один месяц и 30 дней — до 18 апреля 2020 года», — сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. По словам адвоката одного из подростков, в зал суда пустили родителей молодых людей, которым предъявлено обвинение в «приготовлении к совершению террористических актов группой лиц по предварительному сговору» (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ).

По данным следствия, подростки 2003 и 2004 годов рождения готовили террористические акты в двух образовательных учреждениях Керчи. Оба являются последователями Владислава Рослякова, которого считают виновным в убийстве 20 человек в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года.

У молодых людей нашли самодельные взрывные устройства, снаряженные поражающими элементами и компоненты взрывчатки. Как выяснилось, подростки испытывали заготовки на домашних животных.

Мероприятия по расследованию данного уголовного дела проводятся в трех регионах России. Отрабатываются связи подростков, которые пытались склонить к противоправным действиям еще нескольких человек.

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