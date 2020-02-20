Названа опасность высокого холестерина при больном сердце

Ученые из Оксфордского университета опубликовали работу, в которой говорится о влиянии высокого уровня холестерина на различные заболевания сердца. Хотя холестерин не влияет на риск развития регургитации, он может повлиять на здоровье сердечного клапана — аортального стеноза.

Напомним, аортальный стеноз — это сужение отверстия аорты в области клапана, затрудняющее отток крови из левого желудочка.

Это заболевание является одним из самых распространенных болезней сердца в развитых странах и, как правило, поражает людей старше 65 лет. К основным симптомам аортального стеноза относятся боль в груди, одышка, учащенное сердцебиение и даже потеря сознания.

Ученые провели необычное исследование: при оплодотворении яйцеклетки в лабораторных условиях специалисты проанализировали гены, ответственные за уровень холестерина. Затем исследователи смогли классифицировать исследуемую популяцию по генетически определенному уровню холестерина.

До недавнего времени аортальный стеноз широко считался дегенеративным заболеванием, связанным со старением, поэтому не было никаких медицинских рекомендаций по профилактике заболевания. Это исследование показывает, что высокий уровень „плохого“ холестерина ЛПНП в кровотоке в течение продолжительного времени может увеличить риск развития аортального стеноза, создавая дополнительную нагрузку на сердце, — пишут ученые.

Авторы работы отметили, что для человека любого возраста важно контролировать уровень холестерина в крови. Уровень холестерина определяется очень легко — с помощью анализа крови, который можно сделать в любой поликлинике.

Если вы наблюдаетесь в частном центре, то такой анализ не обойдется вам дорого: как правило, он стоит в районе 300 рублей.

Вовремя заметив высокий уровень, вы начнете профилактику, которая снизит риск не только аортального стеноза, но и заболеваний желудка.