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В Конституцию предлагают внести поправки о пенсионном обеспечении

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Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Конституцию несколько поправок, связанных с пенсионным обеспечением. Об этом сообщил председатель центрального комитета партии Владимир Бураков.

Речь идет об изменениях в статьях 72, 75 и 114. Партия пенсионеров предлагает в них прописать нормы о «персональной ответственности» правительства за пенсионное обеспечение. Такие поправки, по мнению Буракова и его соратников, «заставят некоторых чиновников изменить отношение к социальной политике».

Заместитель председателя центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов заявил в свою очередь, что анонсированные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции — это огромный исторический шаг, который позволит включить в Основной закон «основополагающие, концептуальные вещи», передает РИА Новости.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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