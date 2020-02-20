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Вынесен приговор россиянке, забившей до смерти приемного сына

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© Руслан Шамуков/ТАСС

© Руслан Шамуков/ТАСС

Вологодский областной суд признал виновными супругов Юлию Б. и Евгения Б. в убийстве и истязании 6-летнего приемного сына.

На основании обвинительного вердикта присяжных женщину приговорили к 18 годам лишения свободы, а ее мужа — к четырем годам.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, мальчик попал в приемную семью в апреле 2017 года, однако усыновившие его родители стали систематически его избивать на протяжении нескольких месяцев.

После того как 10 августа 2018 года приемная мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз жестоко избила мальчика, он от полученных травм впал в кому. В итоге же ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание, говорится в сообщении.

С целью скрыть преступление, супруги убедили свою дочь взять вину на себя, поскольку в силу возраста ее нельзя было привлечь к уголовной ответственности. Однако следователи установили ее непричастность к совершенному преступлению и вменили приемным родителям убийство, истязание, оставление в опасности, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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