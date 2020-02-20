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Госдума приняла в третьем чтении закон о маткапитале за рождение первенца

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Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, согласно которому расширяется программа материнского капитала.

Принятые поправки устанавливают выплату при рождении первенца в размере 466 617 рублей, а при появлении в семье второго ребенка маткапитал увеличится до 616 617 рублей. Кроме того, законопроект продлевает срок действия программы материнского капитала до 2026 года.

Также поправки значительно ускоряют процесс оформления маткапитала. Теперь срок выдачи соответствующего сертификата составит пять дней, а не пятнадцать, как раньше. Срок, в который молодые родители смогут получить деньги, снизится с тридцати до десяти дней.

Об изменении правил выдачи материнского капитала сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. Помимо этого, глава государства предложил ввести выплаты для семей с низкими доходами и обеспечить школьников горячим питанием.

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