Принцип социального партнерства хотят закрепить в Конституции

Председатель Профсоюза работников агропромышленного комплекса России Наталья Агапова, которая является членом рабочей группы, разрабатывающей предложения по поправкам в Конституцию, предложила закрепить в Основном законе норму о социальном партнерстве между сотрудниками и работодателями.

«Мы просим внести в статью 114 Конституции поправку о том, что правительство содействует развитию предпринимательства и частной инициативы, обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в регулировании трудовых и иных связанных с ними отношений», — приводит слова Агаповой «ФедералПресс».



Инициативу общественницы поддержал первый заместитель председателя Госдумы Валерий Гартунг. Он отметил, что развитие малого бизнеса должно быть закреплено в полномочиях правительства так же, как и многие другие жизненно важные вопросы.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.