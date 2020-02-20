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Ученые подтвердили опасность приема антибиотиков во время беременности

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pexels.com

© pexels.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого еще раз подтвердила, что прием антибиотиков на ранних сроках беременности может отразиться на здоровье плода.

В исследовании ученые анализировали влияние макролидных антибиотиков, которые могут быть назначены при различных воспалениях. Исследователи считают, что макролиды следует использовать с осторожностью во время беременности и, если возможно, следует назначать альтернативные антибиотики.

Макролидные антибиотики (включая эритромицин, кларитромицин и азитромицин) широко используются для лечения распространенных бактериальных инфекций. Они часто применяются в качестве альтернативы для пациентов с аллергией на пенициллин.

Предыдущие исследования показывали, что при приеме антибиотиков могут быть побочные эффекты, но не для матери, а для будущего ребенка.

В рамках нового исследования специалисты проверили, есть ли связь между приемом антибиотиков матерью и серьезными пороками развития плода, в том числе церебральным параличом, эпилепсией и расстройствами аутистического спектра.

Исследователи проанализировали данные 104 605 детей, родившихся в Великобритании с 1990 по 2016 год. Еще 82 314 детей, матерям которых были назначены макролиды или пенициллины до беременности, и 53 735 детей, которые были братьями и сестрами детей в основной группе, выступали в качестве контрольной группы.

Основные пороки развития были зарегистрированы у 186 из 8632 детей, матерям которых назначали макролиды на любом сроке беременности, и 1666 из 95 973 детей, матерям которых назначали пенициллины во время беременности.

Ученые сделали вывод, что назначение макролидов в течение первых трех месяцев беременности было связано с повышенным риском любого серьезного порока развития по сравнению с пенициллином, в частности с сердечно-сосудистыми пороками развития.

У детей, чьи матери принимали антибиотики во втором и третьем триместрах, не было замечено никаких пороков развития.

Авторы работы заключили, что к приему антибиотиков во время беременности стоит относиться крайне осторожно.

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