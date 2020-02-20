В Россию запретили ввоз деликатесов из Китая

Для любителей китайских деликатесов наступили тяжелые времена. Россельхознадзор запретил любые посылки с продукцией животноводства из КНР, включая товары в заводской упаковке. Также нельзя ввозить продукты в багаже или в ручной клади. Принятые меры объясняются борьбой с коронавирусом и африканской чумой свиней.

Посылки с попадающими под запрет товарами «для личного пользования физическими лицами» в Россию не пускают уже с конца января, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Россельхознадзора. Чаще всего российские гурманы покупают в интернете завезенные из Китая колбасы, свиные уши, острые куриные лапки в желе, куриную шейку или окорочка, вяленую говядину и свинину.

По мнению специалистов и представителей Роспотребнадзора, риск заражения новой болезнью COVID-19 от почтовых отправлений крайне низок, поскольку все коронавирусы неустойчивы и весьма чувствительны к изменениям окружающей среды. Никто не инфицировался подобным образом. Однако история знает случаи передачи бактерий посредством продуктов питания.

Так или иначе, если раньше на посылки или ручную кладь, в которой находили термически обработанные продукты или товары в заводской упаковке, внимания не обращали, то теперь правила изменились. Усилены меры контроля багажа всех пассажиров из стран Юго-Восточной Азии.

Эксперты напоминают, что власти Китая уже давно запретили туристам ввозить из России свинину и готовые изделия из нее. Причем нарушителям выписывались крупные штрафы. В свою очередь, на российской границе в последние месяцы много раз изымали из багажа китайских туристов мясопродукты с геномом вируса африканской чумы свиней. РФ не импортирует китайскую свинину, а поставки мяса птицы в 2019 году были достаточно малы — не более 550 тонн. Это составляет около 0,1% от общего количества, потребляемого россиянами.

Стоит напомнить, что теперь и ввозить продукты питания из Китая в Россию некому. С 20 февраля въезд китайцев на территорию России временно запрещен.