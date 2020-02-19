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Синоптики пообещали москвичам аномальное тепло до конца недели

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Аномально теплая зима продлится в столице как минимум до начала следующей недели, сообщает Гидрометцентр РФ.

Причиной тому синоптики называют обширный и глубокий Североатлантический циклон, под влиянием которого находится практически вся территория России.

Аномалия температуры воздуха в среднем составляет плюс 8−12 градусов, говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на облачную погоду с осадками, температурный фон прогнозируется по-прежнему выше климатической нормы на 4−8 градусов.

В Москве 20−22 февраля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха будет достигать днем плюс 3−5 градусов, а по области — плюс 1−6 градусов. Лишь 22 февраля может похолодать на один градус. Кроме того, возможно усиление ветра с порывами до 12−17 м/с.

С приближением волнового циклона с запада 23 февраля ожидаются осадки, однако температурный фон останется прежним — днем воздух прогреется до плюс 5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причиной рекордно теплой зимы в России необычное явление — вытеснение холодного сибирского воздуха необычайно мощными потоками теплого воздуха из Атлантики.

Как сообщал «Ридус», всего этой зимой было поставлено сразу шесть новых температурных рекордов: три в декабре и три в январе. Согласно долгосрочному прогнозу на февраль, в европейской части России ожидается превышение климатической нормы на 1,5—4 градуса.

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