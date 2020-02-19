Основатель «русской» партии Кипра арестован по обвинению в угрозе убийством

Полиция Пафоса задержала 48-летнего основателя «русской» партии «Я — гражданин» (EOP).

В настоящее время он находится под следствием по обвинению в угрозе убийством проживающему на Пафосе 53-летнему российскому журналисту и заключен под стражу по решению суда.

По данным politis.com.cy, задержанный опубликовал в Facebook фотографию и копию вида на жительство своего соотечественника, назвав того противником «русской» партии и пригрозив ему «отрезать ноги», а также причинить вред его семье.

Россиянин, получивший эти угрозы, обратился с заявлением в полицию, после чего лидер «русской» партии был арестован.

Как сообщает Cyprus Daily News, «русская» партия «Я — гражданин» была основана в 2017 году живущими на Кипре бизнесменами Алексеем Волобоевым и Иваном Михневичем. Издание предполагает, что эта партия по всем признакам подставная, то есть имитирующая политическую деятельность. Ни в одних выборах партия не участвовала, но на предстоящих выборах в парламент она планирует сделать ставку на подкуп русской части избирателей, получивших кипрское гражданство, и греков-понтийцев, эмигрировавших когда-то из СССР после его развала.