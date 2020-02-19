Экс-сотрудник полиции признался, что подбросил наркотики Голунову

Обвиняемый по делу Ивана Голунова бывший полицейский Денис Коновалов признался в том, что подбросил журналисту наркотики.

По словам Коновалова, он это сделал по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы Ляховца, об этом Коновалов заявил на прошлой неделе в ходе очной ставки с его бывшим начальником. Кроме того, Коновалов полностью признал свою вину.

Однако экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец опроверг эти обвинения и свою вину не признал.



Защита Ляховца связывает признания Коновалова с давлением со стороны следствия, сказал собеседник агентства. Ранее Ляховец расценил дело против себя политически мотивированным.

На фото: Игорь Ляховец © AP Photo/Dmitry Serebryakov/ТАСС

Напомним, 30 января Басманный суд Москвы арестовал экс-полицейских Дениса Коновалова и Романа Феофанова до 29 марта. По данным СК, эти двое, а также бывшие сотрудники полиции Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец сфальсифицировали доказательства виновности в незаконном сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова.

Голунова задержали 6 июня, после чего обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Однако уже 11 июня уголовное преследование пришлось прекратить из-за масштабной общественной кампании в поддержку сотрудника Meduza. К тому же выяснилось, что фотографии, которые пресс-служба ГУВД Москвы представила как «нарколабораторию в доме Голунова», не имеют отношения к делу.



Сам журналист утверждал, что его задержание на самом деле связано с материалом о похоронном бизнесе Москвы и Подмосковья, который задел интересы предпринимателей и силовиков, контролирующих местные кладбища.

Ранее сообщалось, что по делу журналиста также задержан Андрей Щиров, в прошлом начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков того же УВД. Щиров был отстранен от работы почти сразу после прекращения дела.

В июле руководство московской полиции уволило остальных четверых сотрудников, причастных к задержанию журналиста. Службу из-за громкого дела также оставили начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

17 февраля в отставку подал начальник полиции по городу Москве генерал-майор Сергей Плахих, однако этот факт не связывают с делом Голунова.

