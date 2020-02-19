Кишечные микробы древних людей рассказали об эволюции вида

Команда американских ученых из Университета штата Северная Каролина провела исследование, в ходе которого специалисты изучили микробы из кишечника древнего человека.

В какой-то момент за последние шесть миллионов лет в желудке гоминид изменилась кислотность. Нам стало интересно, с чем это связано, — пишут ученые.

По мнению исследователей, адаптивный микробиом играет не последнее значение в вопросе выживаемости человека. Микробиом — это совокупность разнообразия генов микрофлоры, которое может со временем меняться.

В рамках последнего исследования ученые сравнили микробиом людей, обезьян и других приматов, отличных от человека, чтобы выяснить различия. Оказалось, что существует большой разброс в составе и функциях микробиома человека, который коррелирует с географией и образом жизни.

Нам показалось это любопытным, так как получается, что кишечный микробиом предков человека быстро адаптировался к новым условиям окружающей среды во время миграции из Африки в другие географические области, — выяснили ученые.

Если все было действительно так, у наших далеких предков был очень приспосабливающийся микробиом, который нормально реагировал на смену питания и образа жизни человека. Это особенно пригодилось древним людям во время миграции.

Способность вырабатывать иммунитет к новым болезням и переварить неизвестную пищу помогла нашим предкам распространиться по всему миру, заключили ученые.

Например, почти у всех приматов, которые были изучены до настоящего времени, даже слегка кислая пища воспринимается как несъедобная и отвратительная. Рецепторы кислого вкуса развились у млекопитающих, чтобы уберечь их от гниющей пищи и опасных растений.

Человек смог приспособиться к кислому вкусу, открыв для себя большой список новых продуктов, которые помогли ему выжить в разных местах.