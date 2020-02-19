Эксперимент: шлемы времен Первой мировой войны защищают не хуже современных

Ученые из Университета Дьюка провели эксперимент, в ходе которого показали, что шлемы времен Первой мировой войны справляются с ударами не хуже современных аналогов.

Хотя мы обнаружили, что все шлемы обеспечивают существенную защиту от взрыва и ударной волны, мы были удивлены, обнаружив, что 100-летние шлемы работают так же хорошо, как и современные, — пишут ученые.

Это исследование является первым, в котором оцениваются защитные возможности этих исторических боевых шлемов. В рамках эксперимента ученые протестировали несколько шлемов времен Первой мировой войны: шлем Brodie, использовавшийся в Великобритании и США, французский Adrian и немецкий Stahlhelm. Также был испытан современный боевой шлем США.



В рамках эксперимента шлемы надели на голову манекена, оснащенную датчиками давления в разных местах. Затем голову поместили под ударную трубку, в которой давление находилось под действием гелия до тех пор, пока стенка мембраны не лопнула.

Шлемы были испытаны ударными волнами различной силы, каждая из которых соответствовала разному типу немецкого артиллерийского снаряда, взрывающегося с расстояния от одного до пяти метров, пояснили экспериментаторы.



Затем эти показатели сравнили с рисками получения травм головы. Все шлемы в пять-десять раз снижали риск внутримозгового кровоизлияния, а самую слабую защиту показал французский Adrian.

Ученые пояснили, что шлем Adrian был изготовлен из материалов, аналогичных британским и немецким шлемам времен Первой мировой войны. Основное отличие состоит в том, что французский шлем имел гребень на макушке, созданный для защиты от осколков, хотя эта функция может также отражать ударные волны.



Тем не менее, столетние шлемы оказались ничем не хуже современных.