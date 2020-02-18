Эксперты ЭИСИ представили топ-5 лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил очередной рейтинг лучших управленческих практик, которые реализуются в регионах России. Исследование экспертов проводилось с 10 по 16 февраля.

В пятерку наиболее эффективных региональных решений вошли следующие проекты:

«Открытый прием» (Томская область);

стипендия для молодых педагогов (Алтайский край);

поддержка молодых специалистов (Челябинская область);

вознаграждение для сельских старост (Белгородская область);

«Простыми словами» (Якутия);

«Губернаторский старт-ап» (Мурманская область).

В Томской области по инициативе губернатора региона реализуется проект «Открытый прием», в рамках которого каждый желающий может не только задать вопросы руководителям местных медицинских учреждений, но и внести собственные предложения по улучшению системы здравоохранения.

«Возможность прямой коммуникации между пациентами и администраторами, врачами позволяет не просто сделать более прозрачной отрасль, правила и обязательства, но и получить важную обратную связь. Пациенты могут буквально участвовать и влиять на принятие решений», — прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

В Алтайском крае учредили стипендию имени Алексея Щекотинского, чтобы повысить уровень подготовки выпускников педагогических вузов региона. Стипендии будут назначаться по итогам прохождения педагогической практики на базе школ, имеющих дефицит кадровой обеспеченности. Кроме того, потенциальный стипендиат обязан успешно сдать все зачеты и экзамены за два предыдущих учебных семестра. Размер этой стипендии составит 7500 рублей в месяц.

А губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил выплачивать молодым ученым, имеющим семьи, до одного миллиона рублей, которые они смогут потратить на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение ипотечного займа.

Решать проблему «утечки мозгов» приходится теперь и регионам — молодые ученые ищут, где лучше. Инициатива Алексея Текслеря о выплатах молодым ученым, имеющим семьи, до одного миллиона рублей на решение жилищной проблемы — один из способов удержать «мозги» в регионе, — уверена политический консультант Алена Август.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил в свою очередь с идеей поощрять сельских старост за исполнение их полномочий. Теперь за свою деятельность старосты будут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно.

Глава Якутии Айсен Николаев анонсировал запуск нового проекта — подкаста «Простыми словами». Чиновник обязуется отвечать на самые актуальные вопросы, которые поступают во время прямых эфиров и трансляций в соцсетях от жителей республики.

Проект «Простыми словами», на мой взгляд, — эффективное решение отхода от традиции бессодержательного, формального так называемого «информационного сопровождения» работы грантов власти, когда целью является скорее сам факт появления власти в СМИ, а не содержание и результаты работы, — полагает господин Потуремский.

В Мурманской области запускается проект «Губернаторский старт-ап». В рамках проекта молодые предприниматели региона смогут претендовать на получение гранта до одного миллиона рублей.

«Как говорится, грантов в поддержку молодых предпринимателей много не бывает, если стоит задача роста экономики. Конечно, 15 грантов — это пока капля в море. Но если крупные компании в регионе возьмут с губернатора Андрея Чибиса пример, практику можно масштабировать», — отметила политолог Анна Федорова.