В России предлагают создать единый ресурс по борьбе с кибербуллингом

В Общественной палате РФ предлагают создать единый государственный ресурс по борьбе с кибербуллингом. Данную инициативу озвучила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, передает издание RSpectr.

По ее данным, количество случаев травли в Сети выросло в минувшем году в шесть раз. Этому, отметила Сутормина, во многом способствует чрезмерная открытость современных подростков в социальных сетях.

«На этом фоне мы ожидаем, что количество случаев кибербуллинга в молодежном сегменте, будет увеличиваться», — сказала Елена Сутормина.

Общественница также обратила внимание, что информация об угрозах в интернете и о том, как от них защититься, представлена очень разрозненно. Поэтому в ОП РФ и считают необходимым создание единого государственного ресурса борьбы с онлайн-травлей.

Ранее Министерство просвещения одобрило идею Общественной палаты (ОП) включить в уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) раздел по киберзащите.