Никакой «оксолинки»: как не нужно лечить грипп и ОРВИ

В осенне-зимний период каждый из нас хотя бы раз в жизни лежал дома с симптомами гриппа и ОРВИ. Так как многие не обращаются за помощью к врачу из-за насморка и повышенной температуры, назначение лекарств происходит самостоятельно.

Обычно покупаются препараты из рекламы или по совету фармацевта, которому в сезон простуды необходимо продать противовирусные препараты, которые, увы, не помогут вам быстрее встать на ноги.

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов рассказал «Ридусу», почему не стоит тратить деньги на таблетки от гриппа.

Если мы говорим о доказательной медицине, то, к сожалению, я не могу вас обрадовать. Больше 90% препаратов, которые сейчас продаются в аптеках, не могут считаться действенными, так как их уже давно никто не тестировал, свежих исследований не было. Возьмем, например, оксолиновую мазь, которой уже 50 лет мажут нос. Но зачем? Нормальных исследований, доказывающих ее эффективность не проводилось, а выделять деньги на проверку никому не надо. Конечно, «оксолинка» — не самая большая беда, так как вред она не принесет, да, и, стоит недорого, — прокомментировал «Ридусу» Шеянов.

Врач пояснил, что оксолиновая мазь, которая применяется для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ еще с советских времен, не имеет доказательного фундамента.

Известно, что практически единственным препаратом, способным разрушить вирус гриппа, является озельтамивир, коммерческое имя которому — «Тамифлю». Все остальные препараты, позиционирующие себя, как лекарство от гриппа и ОРВИ, не прошли проверки или не доказали свою эффективность.

Доктор пояснил, что лечение ОРВИ вообще и гриппа в частности — это не прием микстур и таблеток. Это создание таких условий, чтобы организм легко с вирусом справился.

Как же вылечить грипп?

В этой статье мы говорим про доказательную и официальную медицину, поэтому про горчичники, банки и распаривания ног давайте не будем.

Если вы чувствуете, что заболели, не переносите грипп на ногах — останьтесь дома и не заражайте окружающих. Оденьтесь в теплую, но хлопковую одежду, которая не будет препятствовать потоотделению и вентиляции.

Проветривайте квартиру как можно чаще, а также не забывайте о влажной уборке помещения.

Не хотите есть — не надо, но пейте как можно больше воды. Это может быть что угодно, например, чистая вода, компот, чай. Температуру можно сбивать только парацетамолом или ибупрофеном. При заложенности носа у детей используйте солевой раствор, который можно приготовить самостоятельно, а для себя — сосудосуживающие капли.

При поражении верхних дыхательных путей (нос, горло, гортань) никакие отхаркивающие средства не нужны — они только усилят кашель, сообщает врач.



И никаких таблеток?

Доказательная медицина говорит о том, что использование противовирусных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ весьма сомнительно. Если все вышеперечисленное вам не помогло, и в течение 2−3 дней вам стало хуже, то обратитесь к врачу, который может назначить вам Тамифлю.

Но, как правило, при соблюдении этих правил, вы справитесь с заболеванием в среднем за 5 дней. Также не стоит забывать, что лучшей профилактикой от гриппа является вакцинация, которая в России проводится абсолютно бесплатно.