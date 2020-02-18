Ученые рассказали об опасности большинства средств для уборки

Команда канадских ученых провела исследование, в ходе которого специалисты выяснили, что раннее воздействие на детей чистящих средств в быту связано с развитием астмы и одышки к трем годам.

Все чаще медики склоняются к тому, что астма может быть вызвана чистящими средствами, которые родители ежедневно используют во время уборки дома. Большинство из таких средств опасно для ребенка. Даже их испарение может негативно повлиять на здоровье малыша, считают специалисты.

Ученые исследовали здоровье детей, чьи мамы регулярно используют чистящую химию в быту. Участницы заполнили опросник, в котором рассказали, как часто они убираются дома и какие средства для очистки поверхностей они используют.

Потом специалисты проанализировали медицинские карты детей на предмет выявления у них астмы или аллергических реакций. Оказалось, что дети, чьи мамы постоянно использовали небезопасные чистящие средства, были склонны к появлению астмы к трехлетнему возрасту.

Проанализировав продукцию, которой пользуется большинство участников, ученые сделали вывод, что чаще всего на средства для мыться посуды, пола и плитки никто не обращает внимания.

Пока в доме нет детей, никто не задумывается о том, какой химией моется пол. Но когда в помещении есть ребенок, который постоянно трогает руками пол, а потом тянет руки в рот, нужно внимательнее относиться к моющим средствам, — считают ученые.

Авторы работы напоминают, что нужно использовать не распыляющиеся чистящие средства — они не содержат летучие органические соединения. Ученые советуют выбирать экопродукты или «зеленые» чистящие средства, которые позиционируются как безопасные.

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