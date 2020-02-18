Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила еще одно преимущество средиземноморской диеты.

Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.

Напомним, что средиземноморская диета — это рацион питания с большим количеством свежих овощей, фруктов, рыбы, орехов и красного вина. Такая диета практически полностью исключает красное мясо и сахар.



Авторы работы пояснили, что старение связано с ослаблением функций организма, которые приводят ко многим воспалительным процессам в организме. Но эти процессы можно замедлить, если выбрать правильный рацион питания.

Ученые проанализировали предыдущие исследования, в которых рассматривалось влияние различных диет на здоровье пенсионеров. В рамках эксперимента было выбрано несколько популярных диет. Специалисты предложили 612 добровольцам в возрасте от 65 до 79 лет на протяжении года питаться по средиземноморской диете.

Для чистоты эксперимента участников разделили на две группы: первая придерживалась обычного питания, вторая — средиземноморской диеты.

Перед началом исследования у участников проанализировали микробиом кишечника, чтобы выяснить, какие полезные бактерии там преобладают.

На протяжении 12 месяцев добровольцы придерживали диеты с большим количеством рыбы, орехов, бобовых продуктов, овощей. Спустя год мы снова исследовали их микробиом и выяснили, что средиземноморская диета увеличила количество бактерий, ответственных за борьбу с воспалительными процессами. Также у участников в целом улучшилось состояние здоровья, — отметили авторы исследования.

Бактерии, которые приумножились в организме людей, обеспечивали дополнительную защиту от вирусных и воспалительных заболеваний. Это получилось благодаря большому количеству витаминов и минералов, содержащихся в пище.

Ученые пояснили, что в рыбе и свежих овощах большое количество клетчатки, витаминов C, B6, B9, меди, калия, железа, марганца и магния.