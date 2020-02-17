найти ×
   
  • USD -0.15
    63.31
  • EUR -0.15
    68.62
СохранитьСохранено0
×

-101096

Объем исков Роскосмоса к РКК «Энергия» превысил четыре миллиарда рублей

Small 85fd31f863
© Википедия

© Википедия

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» сейчас участвует в 31 судебном разбирательстве. 15 исков в адрес своего же предприятия подала госкорпорация «Роскосмос». Их общая сумма составляет 4,021 миллиарда рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на ежеквартальный отчет предприятия.

Все дела, в которых фигурирует головное предприятие России по производству космических кораблей и оператор российского сегмента МКС, касаются взыскания неустойки по государственным контрактам. По самому крупному иску на сумму 2,9 миллиарда рублей разбирательство идет уже около пяти лет.

Другие иски к РКК «Энергия» подали Министерство обороны России (на 5,038 миллиардов рублей), компания «Российские космические системы», владелец космодрома «Морской старт» — группа S7 и производитель электрооборудования для спутников АВЭКС.

В Роскосмосе заявили, что обязаны направлять требования об уплате неустоек при просрочке исполнения обязательств по государственным контрактам, как того требуют законы России. А «неудовлетворение претензионных требований в добровольном порядке является основанием для обращения в арбитражный суд с соответствующими исками».

При этом Роскосмос уже обращался к правительству с предложением о совершенствовании законов о штрафных санкциях для обеспечения финансовой стабильности организаций ракетно- космической отрасли.

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о серьезных проектах, требующих больших затрат. Он пообещал, что ведомство «будет дисциплинированным».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00182

Полковник в отставке погиб в госпитале МВД, обварившись в душе

Small f1a6d446e0

Отставной полковник милиции получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, потеряв сознание в душе госпиталя МВД.

В настоящее время в ведомстве проводят служебную проверку по факту случившейся трагедии.

«По ее результатам в случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь. МВД также выразило соболезнование родным и близким ветерана органов внутренних дел.

Как отмечает агентство, полковник в отставке проходил плановое обследование в кардиологическом отделении госпиталя МВД на северо-западе Москвы.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
12123568читать позжечитаю позже
Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1253113226читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Наука и техника
Микроиглы могут избавить нас от болезненных уколов

Ученых вдохновили примеры в живой природе и 4D-печать.

405484читать позжечитаю позже

Экология
Носороги могут стать жертвами злоупотребления антибиотиками12 февраля

Устойчивые к лекарствам бактерии объявлены новой угрозой в Кении.

2128986читать позжечитаю позже