Объем исков Роскосмоса к РКК «Энергия» превысил четыре миллиарда рублей

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» сейчас участвует в 31 судебном разбирательстве. 15 исков в адрес своего же предприятия подала госкорпорация «Роскосмос». Их общая сумма составляет 4,021 миллиарда рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на ежеквартальный отчет предприятия.

Все дела, в которых фигурирует головное предприятие России по производству космических кораблей и оператор российского сегмента МКС, касаются взыскания неустойки по государственным контрактам. По самому крупному иску на сумму 2,9 миллиарда рублей разбирательство идет уже около пяти лет.

Другие иски к РКК «Энергия» подали Министерство обороны России (на 5,038 миллиардов рублей), компания «Российские космические системы», владелец космодрома «Морской старт» — группа S7 и производитель электрооборудования для спутников АВЭКС.

В Роскосмосе заявили, что обязаны направлять требования об уплате неустоек при просрочке исполнения обязательств по государственным контрактам, как того требуют законы России. А «неудовлетворение претензионных требований в добровольном порядке является основанием для обращения в арбитражный суд с соответствующими исками».

При этом Роскосмос уже обращался к правительству с предложением о совершенствовании законов о штрафных санкциях для обеспечения финансовой стабильности организаций ракетно- космической отрасли.

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о серьезных проектах, требующих больших затрат. Он пообещал, что ведомство «будет дисциплинированным».