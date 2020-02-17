Проект восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в ГД

Проект закона о возобновлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам внесен на рассмотрение Государственной думы РФ. В пояснительной записке за авторством члена Совета Федерации Василия Иконникова сказано, что механизм, отмененный в 2016 году, должен вновь заработать уже в нынешнем.

«Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года. Для этого предлагается исключить из федерального закона „О страховых пенсиях“ статью 26.1, введенную в действие федеральным законом № 385-Ф3 от 29 декабря 2015 года», — сказано в тексте документа, появившегося в электронной базе Госдумы.

В результате восстановления механизма индексации расходы Пенсионного фонда Российской Федерации вырастут в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — на 426,4 миллиарда рублей, в 2022 году — на 524,6 миллиарда рублей. На их покрытие автор законопроекта предлагает пустить часть профицита федерального бюджета, «размер которого в 2020 году составит 876,1 миллиарда рублей». При этом реальные расходы могут оказаться ниже из-за поступления страховых взносов от работающих пенсионеров, отмечается в документе.

Инициатива Василия Иконникова не поддержана правительством России, поскольку она представлена без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Она требует от законопроекта определения источников и порядка исполнения соответствующих расходных обязательств.

«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров, в связи с чем признание статьи 26.1 федерального закона „О страховых пенсиях“ утратившей силу требует дополнительного обоснования» — ответили в кабинете министров.

Вопрос, касающийся индексации пенсий работающих пенсионеров, вновь зазвучал в свете принятия закона о поправке к Конституции.