Можно ли «выключить» страшный сон

Вы просыпаетесь в поту, с бьющимся сердцем, готовым выпрыгнуть из груди. Вам приснился кошмар, и вы все еще пытаетесь убедить себя, что это всего лишь сон.

Кошмары — не самое приятное, что может произойти с вами ночью, поэтому многие люди хотели бы обладать возможностью управления снами, особенно, страшными.

Ученые не первое десятилетие пытаются выяснить, что такое сон и можно ли его контролировать. Некоторые люди признаются, что умеют управлять снами, однако, это, скорее, исключение из правил, считают специалисты.

Врачи обычно не считают случайные кошмары проблемой, но есть люди, чьи ночные кошмары происходят часто и негативно влияют на их жизнь в течение дня. Это могут быть симптомы кошмарного расстройства, расстройства сна, которое обычно вызвано травмой, стрессом и некоторыми лекарствами.

Для лечения расстройства ночного кошмара существует ряд лекарств и методов лечения, которые подкреплены строгими исследованиями.

Многие сны происходят в фазе сна, называемой фазой быстрого движения глаз (БДГ). Эта фаза является наиболее вероятной для возникновения сна. Именно во время нее люди видят яркие, сюжетные сны.

Исследования показывают, что мозг людей в БДГ-сне похож на мозг людей, которые бодрствуют. Люди обычно начинают БДГ-сон примерно через 90 минут после засыпания, и в некоторых случаях тело, входящее в эту фазу сна, кажется, просыпается: вы начинаете дышать быстрее, ваш сердечный ритм увеличивается, а кровяное давление повышается.

Это может звучать так, как будто тело готовится двигаться, но на самом деле мышечная активность начинает снижаться.

Как управлять сном?

Авторы нового исследования, проанализировав последние работы, в которых изучался сон, рассказали, как можно управлять снами. Поясняется, что для этого нужно часто тренироваться, и редко это получается с первого раза.

Если вы заинтересованы в попытке осознанного сновидения, вы можете попробовать следующую стратегию, известную как «повторное просыпание». Во-первых, установите будильник за 30 минут до времени, когда вы обычно просыпаетесь. Но когда прозвенит будильник, не вставайте. Вместо этого подумайте об осознанном сновидении, когда вы снова засыпаете.



Это не гарантия, но это повышает вероятность того, что у вас будет осознанное сновидение.



Если вы можете осознать, что находитесь в кошмаре, самый простой способ остановить его — заставить себя проснуться. Но некоторые факты говорят о том, что можно оставаться в кошмаре, но устранить свой страх, зная, что вы не находитесь в физической опасности



Очевидным препятствием для осознанного сновидения является то, что они не являются обычным явлением. Одна из причин, по которой так мало исследований было сделано в области терапии осознанных сновидений, заключается в том, что исследователи все еще изучают наиболее эффективные способы вызывать осознанные сновидения.

Например, исследователи сообщили в 2014 году, что использование определенных частот электрической стимуляции может увеличить вероятность того, что спящий осознает, что он спит. И хотя осознанные сновидения — это один из способов борьбы с ночными кошмарами, есть и другие варианты.

Если кошмары часто вас беспокоят, то вы должны обратиться за медицинской помощью.