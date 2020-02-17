Компания из США поделилась опытом «компостирования» трупов

Американская частная фирма Recompose предоставила научные подробности процесса «компостирования человека» ради экологически чистых похорон. Пилотное исследование с использованием тел скончавшихся добровольцев показало, что мягкие ткани безопасно и полностью разрушаются в течение 30 дней. После этого родственники и друзья могут забрать полученную почву для дальнейшего использования. Предварительная стоимость услуги — 5500 долларов

Представители Recompose утверждают, что процесс «компостирования» тел позволяет сэкономить более тонны углерода по сравнению с кремацией или традиционным захоронением в землю. Компания собирается открыть первый в мире центр оказания подобных услуг в штате Вашингтон в феврале следующего года.

По словам директора и основателя Recompose Катрины Спейд, опасения по поводу изменения климата стали важным фактором для многих современных людей, поэтому интерес к услуге довольно высок.



«На сегодняшний день 15 тысяч человек подписались на нашу рассылку. Закон, разрешающий нашу деятельность в штате, получил двухпартийную поддержку, позволяющую ему быть принятым с первого раза. Проект продвинулся так быстро из-за неотложности мер по борьбе с изменением климата и осознания того, что мы должны все исправить», — цитирует ее слова сайт «Би-би-си».



Результаты научного исследования процесса компостирования были представлены на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Сиэтле. В фирме его называют «естественным органическим восстановлением».

Идея компостировать человеческие останки родилась в голове госпожи Спейд 13 лет назад, когда она в возрасте 30 лет впервые задумалась о том, что смертна. Она считает такое завершение земного пути неким «актом любви».

«Когда я умру, разве эта планета, которая дала мне жизнь, защищала и поддерживала, не должна получить обратно все, что от меня осталось? Это логично, и просто красиво», — считает директор фирмы.

Новый метод погребения предотвращает выброс 1,4 тонны углерода в атмосферу при кремации. По мнению Спейд, аналогичная экономия получается и по сравнению с традиционным захоронением, если принять во внимание транспортировку и наличие гроба. Кроме того, компостирование отличается тем, что останки полностью интегрируются в почву.



Процесс включает в себя укладку тела в закрытый сосуд с щепками, люцерной и соломой. Тело медленно вращается, чтобы позволить микробам как следует разрушить его. По словам авторов исследования, в процессе «компостирования» температура останков достигает 55 градусов тепла в течение определенного периода времени. Это позволяет уничтожить подавляющее большинство болезнетворных организмов и фармацевтических препаратов. Через 30 дней останки выдают родственникам, которые могут рассыпать их под деревья или другие растения.

Хотя процесс прост, для совершенствования технологии потребовалось четыре года научных исследований. В них приняли участие почвоведы и химики. Компостирование домашнего скота давно является общепринятой практикой в штате Вашингтон. Задача ученых состояла в том, чтобы адаптировать метод для людей и обеспечить экологическую безопасность останков.

Компания подготовила презентацию, показывающую, как все будет происходить в реальности. Картинки получились веселыми.



Экспериментальные исследования были проведены с телами шести добровольцев, которые дали «свое восторженное согласие» еще до своей смерти. По словам госпожи Спейд, работа даже нанесла команде определенный «эмоциональный урон». Люди чувствовали себя по-разному. Кто-то не спал несколько ночей, кто-то потерял аппетит, но все «продолжали проверять друг друга».

Глава фирмы отметила, что принять участие в процессе может каждый, но пока он разрешен только в штате Вашингтон. Законодательство, легализующее естественное органическое компостирование, сейчас также рассматривается в Колорадо. Госпожа Спейд выразила надежду, что со временем, оно станет более доступным в США и других странах.

Идея «экологических похорон» вызвала разные эмоции у пользователей социальных сетей.