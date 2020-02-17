Новый метод воровства данных появился в России

Мощная волна телефонного спама может вскоре обрушиться на россиян. Виной тому — новые технологии определения номеров абонентов, заходящих на сайты с мобильных гаджетов. Услуги в этой сфере предприимчивым коммерсантам предлагают некие фирмы, нарушающие законы о персональных данных и рекламе.

Первыми атаковать жителей России в конце прошлого года начали риэлторские компании, пишет газета «Известия». Однако, скорее всего, подобными методами вскоре будут пользоваться и продавцы других товаров и услуг. По мнению экспертов, сами рекламодатели такими технологиями не обладают. При этом поиск и сбор телефонных номеров носит массовый характер.

Фирмы, собирающие номера, подробно свои методы не описывают. Клиенты получают некий код, который вставляется на их сайт. Дальше, благодаря полученным персональным данным и интересам посетителей, начинается их «обработка». Часто на сайты-ловушки ведут ссылки из социальных сетей. В них же потом начинает появляться контекстная реклама.

Специалисты по кибербезопасности советуют россиянам почаще обращаться в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Это поможет в борьбе с нелегальной практикой «впаривания» товаров и услуг, поскольку несанкционированный сбор и использование персональных данных влечет за собой штраф в размере до 75 тысяч рублей.