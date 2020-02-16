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Смолов открыл счет в матче «Реал» - «Сельта»

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© Twitter

© Twitter

Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов открыл счет своим голам в чемпионате Испании. Его мяч стал первым в игре против «Реала» в Мадриде. Форвард сборной России отличился уже на седьмой минуте.

Смолов получил передачу у штрафной, вышел один на один с вратарем хозяев Тибо Куртуа и легко переиграл его.

Испанский клуб из Виго взял Смолова в аренду у московского «Локомотива» до конца нынешнего сезона. Форвард прибыл в расположение «Сельты» 31 января. Уже на следующий состоялся его дебют в гостевой игре против «Валенсии». Россиянин вышел на замену.

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