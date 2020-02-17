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Юго-Восточная Азия несет большие убытки из-за коронавируса

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© AP Photo

© AP Photo

По всему Лаосу, Таиланду, Вьетнаму, Камбодже и, конечно, Китаю туристические компании несут большие убытки из-за коронавируса. За последний месяц в этих странах практически нет туристов, поэтому отели, экскурсионные бюро, зоопарки и магазины сувениров несут большие убытки.

Продавцы фруктовых лавок в Таиланде сообщили, что уже несколько недель не видели туристов из Китая. Также поток путешественников из других стран заметно сократился.

Гиды-экскурсоводы, работники торговых центров и сотрудники ресторанов — все испытывают убытки, поскольку китайцы — самые большие путешественники в мире.

Аналитики провели исследование, которое показало, что парк слонов Чанг Сиам в Паттайе потерял почти 65 000 долларов с момента вспышки коронавируса. Таиланд ожидает потерять пять миллионов туристов в этом году, и более $8 миллиардов дохода.

Несмотря на огромную опасность нового вида пневмонии, власти многих стран в Юго-Восточной Азии готовы даже сделать упрощенную визу для граждан Китая, чтобы вернуть поток туристов.

Конечно, вряд ли кто-то пойдет на такие меры, но это показывает критическое положение экономики этих стран. Зато с иронией отмечается, что тайцы и вьетнамцы, как никто другой, молятся за здоровье китайцев, и надеются, что вспышка коронавируса скоро спадет.

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